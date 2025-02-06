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Ривалдо не нравится новый формат ЛЧ: «Реал» и «Ман Сити» встретились слишком рано. Это пара для полуфинала, финала».

Ривалдо не в восторге от изменений в Лиге чемпионов.

«Мне не нравится новый формат, пусть даже последний тур получился захватывающим, учитывая большое количество игр в одно время.

Но после жеребьевки мы видим последствия. Многие клубы были расслаблены. Если бы они были более сосредоточенными, то точно заняли бы лучшие места.

Мы увидим игры «Манчестер Сити» и «Реала», и один из этих чемпионов вылетит уже сейчас. Конечно, это потрясающая пара, мы все хотим видеть подобное, но это произошло слишком рано, не так ли? Это пара для четвертьфинала, полуфинала или финала», – отметил бывший полузащитник «Барселоны».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Англия
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