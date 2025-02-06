Йоро об Амориме: «Если ты не работаешь, ленишься на тренировках, он тебя убьет! Чтобы выигрывать матчи и трофеи, нужно быть дисциплинированным за пределами поля»
«У меня хорошие отношения с Рубеном Аморимом. Я просто стараюсь делать то, о чем он меня просит. Он умеет общаться с игроками, потому что сам играл на высшем уровне.
Он побывал во многих клубах, поэтому он знает, что ты чувствуешь, когда не играешь или когда проводишь плохую игру. Он знает, как с тобой разговаривать, и это действительно важно для меня. На тренировках действительно, я бы сказал, тяжело. Но это важно.
У нас много тренировок, и для него они очень важны, потому что ты играешь так, как тренируешься. Самое главное – тренироваться хорошо. Если ты не работаешь, если ленишься на тренировках, ты ему не понравишься – он тебя убьет!
Это нормально, потому что, да, ты играешь так, как тренируешься. Он очень строг в этом, потому что, чтобы выигрывать матчи и трофеи, нужно быть дисциплинированным за пределами поля. Нужно быть пунктуальным», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Рио Фердинанда.
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