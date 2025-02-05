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Касильяс поддержал жалобу «Реала»: «Судейскому корпусу с появлением ВАР не помешал бы экс-игрок. Мы можем понять, когда действие преднамеренное, как игра Пике рукой»

Икер Касильяс поддержал выступление «Реала» против действий арбитров.

Ранее мадридцы официально пожаловались в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвали полностью обновить судейскую систему Испании и обвинили рефери в «повторяющемся вреде клубу».

«Думаю, это хорошее заявление, поскольку клуб должен защищать свои интересы.

Судейскому корпусу после появления системы видеоповторов, при которой каждое действие многократно анализируется, не помешал бы бывший игрок, который благодаря своему опыту мог бы говорить, что именно он видит.

Мы можем понять, когда действия являются преднамеренными. Например, эпизоды, когда Жерар Пике играл рукой», – отметил экс-голкипер «Реала».

Пике о жалобе «Реала» на судейство: «Их заявление – дымовая завеса, уже 120 лет они это делают, когда что-то идет не так. Лучший гол в истории «Мадрида» забит из офсайда»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Espana
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoИкер Касильяс
logoЖерар Пике
logoсудьи
logoБарселона
видеоповторы
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