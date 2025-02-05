Глава «Атлетика» о жалобах «Реала» на судей: «В 2023-м Карвахаль сломал Берчиче малоберцовую кость и получил лишь желтую, а мы остались в меньшинстве и не попали в еврокубки»
«Я расскажу две истории. Два сезона назад мы играли на «Бернабеу», это был последний тур Ла Лиги. Карвахаль жестко сфолил на Юри Берчиче и сломал ему малоберцовую кость.
Нам пришлось доигрывать в меньшинстве, поскольку замен не оставалось, а судья показал Карвахалю всего лишь желтую карточку.
Мы боролись за попадание в еврокубки и, сыграв вничью, не добились своего. Есть определенные эпизоды, которые раздражают всех нас.
Вторая история: когда мы встречаемся на мероприятиях федерации, во время неформальных бесед почти все клубы жалуются на то, что судейство им вредит.
Работа судей сложна, ее уровень постоянно растет, расходуются большие деньги, и все мы должны друг с другом сотрудничать.
Свою критику лучше высказывать во время различных форумов, а не оказывать давление на судейские структуры», – сказал Хон Уриарте насчет письма «Реала», отражающего недовольство клуба работой арбитров.
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