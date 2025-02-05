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  • Глава «Атлетика» о жалобах «Реала» на судей: «В 2023-м Карвахаль сломал Берчиче малоберцовую кость и получил лишь желтую, а мы остались в меньшинстве и не попали в еврокубки»
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Глава «Атлетика» о жалобах «Реала» на судей: «В 2023-м Карвахаль сломал Берчиче малоберцовую кость и получил лишь желтую, а мы остались в меньшинстве и не попали в еврокубки»

Президент «Атлетика» отреагировал на жалобы «Реала» на судейство.

«Я расскажу две истории. Два сезона назад мы играли на «Бернабеу», это был последний тур Ла Лиги. Карвахаль жестко сфолил на Юри Берчиче и сломал ему малоберцовую кость.

Нам пришлось доигрывать в меньшинстве, поскольку замен не оставалось, а судья показал Карвахалю всего лишь желтую карточку.

Мы боролись за попадание в еврокубки и, сыграв вничью, не добились своего. Есть определенные эпизоды, которые раздражают всех нас.

Вторая история: когда мы встречаемся на мероприятиях федерации, во время неформальных бесед почти все клубы жалуются на то, что судейство им вредит.

Работа судей сложна, ее уровень постоянно растет, расходуются большие деньги, и все мы должны друг с другом сотрудничать.

Свою критику лучше высказывать во время различных форумов, а не оказывать давление на судейские структуры», – сказал Хон Уриарте насчет письма «Реала», отражающего недовольство клуба работой арбитров.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Relevo
logoРеал Мадрид
logoсудьи
logoДаниэль Карвахаль
logoЮри Берчиче
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