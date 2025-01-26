Зиньковский готов уйти из «Спартака» зимой. Хавбеком интересуются «Локомотив» и «Химки»

Антон Зиньковский может сменить клуб.

По информации «Спорт-Экспресса», полузащитник готов покинуть «Спартак » в зимнее трансферное окно.

В данный момент игрок имеет несколько вариантов продолжения карьеры, один из них – «Локомотив». На футболиста также претендуют «Химки».

Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в июле 2022 года. В этом сезоне 28-летний игрок поучаствовал в 13 матчах во всех турнирах, где отдал три результативные передачи.