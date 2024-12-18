Орлов о «Зените»: «Нужна революция в составе! Раньше клуб попадал с трансферами, но Ахметов – первый звонок, Соболев – второй. Лодка перегружена, балласт не двигает команду вперед»

Геннадий Орлов порассуждал о проблемах «Зенита» в этом сезоне.

«В «Зените» большая проблема. Надо ее решать. Еще прошлой весной, после сборов питерцы выглядели неважно. Думаю, дело не только в функциональной готовности, но и в психологии, ментальности. Видимо, игроки действительно пресытились победами.

Если даже этот сезон взять, то хватило на четыре тура, когда пришел Глушенков . Лусиано ярко себя проявлял, Вендел был, как говорится, в порядке. Но потом-то все развалилось...

И последние матчи говорят о том, что в «Зените» надо проводить революцию в составе! Сможет ли это сделать Семак ? Сейчас нужно усилить три позиции. Центральный защитник, центральный полузащитник и нападающий. «Зениту » не хватает скоростных исполнителей. Он не быстрее остальных конкурентов. Так что Сергей Богданыч стоит перед вызовом.

В принципе, в прошлые годы клуб, как правило, попадал с трансферами. Но! Приобретение Ахметова – первый звонок. Второй звонок – Соболев . Волков перешел из «Краснодара», но получил травму. Желаем ему скорейшего выздоровления. Но сможет ли он отвоевать себе место в составе... Я восхищался его физическими данными, выдал ему авансы. Но по его играм в «Зените» понял: ему не хватает футбольного интеллекта, чтобы взаимодействовать с партнерами. Вот в чем вся штука. На одной «физике» далеко не уехать. Ну посмотрим, что будет дальше. Прежде всего ему надо восстановиться.

В общем, ясно, что лодка перегружена... Лишний товар. Балласт, который не двигает команду вперед. Если все останется так, как сейчас, то «Зенит» не станет чемпионом», – сказал комментатор Геннадий Орлов.

После 18 туров Мир РПЛ «Зенит» набрал 39 очков и занимает 2-е место в таблице, уступая «Краснодару» (39) по дополнительным показателям.