Депутат Милонов о бане России: «Наш футбол не сломить, они думали, что игроки побегут клянчить другое гражданство. В семье не без урода, но большинство остались – это политическая и нравственная победа»

Виталий Милонов считает, что санкции не повлияли на российский футбол.

«Они рассчитывали, что, изолировав Россию от мирового футбола, получат мощный рычаг. Им плевать на Россию и российский футбол. Они подумали, что большинство наших футболистов, увидев такую ситуацию, побежит, будет клянчить спортивное гражданство другое.

Конечно, в семье не без урода, есть у нас всякие непонятные спортсмены, но это на их совести. Но большинство-то осталось, парни нормальные, они сказали, что остаются со своей родиной.

Может, кого-то можно сломить, но российский футбол точно не сломить. Наши спортсмены показали, что они красавчики. Так что бесполезно! Это политическая и нравственная победа российских футболистов», – сказал депутат Госдумы.