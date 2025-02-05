Депутат Милонов о бане России: «Наш футбол не сломить, они думали, что игроки побегут клянчить другое гражданство. В семье не без урода, но большинство остались – это политическая и нравственная победа»
Виталий Милонов считает, что санкции не повлияли на российский футбол.
«Они рассчитывали, что, изолировав Россию от мирового футбола, получат мощный рычаг. Им плевать на Россию и российский футбол. Они подумали, что большинство наших футболистов, увидев такую ситуацию, побежит, будет клянчить спортивное гражданство другое.
Конечно, в семье не без урода, есть у нас всякие непонятные спортсмены, но это на их совести. Но большинство-то осталось, парни нормальные, они сказали, что остаются со своей родиной.
Может, кого-то можно сломить, но российский футбол точно не сломить. Наши спортсмены показали, что они красавчики. Так что бесполезно! Это политическая и нравственная победа российских футболистов», – сказал депутат Госдумы.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем