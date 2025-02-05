Канисарес о Ла Лиге: «3 команды борются за титул, это самое замечательное. Лучше всех играет «Барса», которая дальше всех от лидерства сейчас»

Сантьяго Канисарес очень доволен текущим сезоном Ла Лиги.

«Когда три команды [борются за титул], это очень хорошие соревнование. Очень хорошая лига.

Хорошо то, что «Реалу » нелегко играть на стадионе «Эспаньола », «Барсе» нелегко играть на стадионе «Хетафе », а «Атлетико » – на стадионе «Леганеса».

Это самое замечательное, что есть в лиге, а не когда есть 3-6 команд, которые даже не выпускают игроков на такие матчи, говоря: «Нет, это не наша игра, и мне все равно, проиграю я 0:4 или 0:2», верно?

С моей точки зрения, это прекрасная лига. В ней, на мой взгляд, лучше всех играет «Барселона », и, по совпадению, именно она в настоящее время находится дальше всех от лидерства», – сказал бывший вратарь «Реала», «Валенсии» и сборной Испании.