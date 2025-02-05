Канисарес о Ла Лиге: «3 команды борются за титул, это самое замечательное. Лучше всех играет «Барса», которая дальше всех от лидерства сейчас»
Сантьяго Канисарес очень доволен текущим сезоном Ла Лиги.
«Когда три команды [борются за титул], это очень хорошие соревнование. Очень хорошая лига.
Хорошо то, что «Реалу» нелегко играть на стадионе «Эспаньола», «Барсе» нелегко играть на стадионе «Хетафе», а «Атлетико» – на стадионе «Леганеса».
Это самое замечательное, что есть в лиге, а не когда есть 3-6 команд, которые даже не выпускают игроков на такие матчи, говоря: «Нет, это не наша игра, и мне все равно, проиграю я 0:4 или 0:2», верно?
С моей точки зрения, это прекрасная лига. В ней, на мой взгляд, лучше всех играет «Барселона», и, по совпадению, именно она в настоящее время находится дальше всех от лидерства», – сказал бывший вратарь «Реала», «Валенсии» и сборной Испании.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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