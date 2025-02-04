Араухо о дерби «Реала» и «Атлетико»: «Идеальный результат – чтобы проиграли оба. Главная цель «Барсы» – победа в Ла Лиге»

Рональд Араухо высказался относительно мадридского дерби.

«Реал» примет «Атлетико » в матче 23-го тура Ла Лиги , игра состоится 8 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Барселона » победила «Алавес» (1:0) в игре 22-го тура и сократила отставание от лидирующего в чемпионате «Реала » до 4 очков.

«Идеальный результат для меня – чтобы проиграли оба.

Мы должны оставаться сосредоточенными. Важно было выиграть этот матч, а наша главная цель – победа в Ла Лиге», – заявил защитник «Барселоны».