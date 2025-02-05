  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Дэвиса о продлении контракта: «Было честью получить предложения от «Реала» и топ-клубов АПЛ, но «Бавария» – один из лучших клубов мира. Стабильность может быть лучшим выбором»
11

Агент Дэвиса о продлении контракта: «Было честью получить предложения от «Реала» и топ-клубов АПЛ, но «Бавария» – один из лучших клубов мира. Стабильность может быть лучшим выбором»

Агент Альфонсо Дэвиса Недал Хуосе высказался о переговорах с различными клубами.

Напомним, после длительных переговоров защитник продлил контракт с «Баварией» до 2030 года.

– «Реал Мадрид», несомненно, был серьезным выбором, и мы вели с ними переговоры, как и с другими клубами. Но в конце концов нужно было принять решение, и оно состояло в том, чтобы остаться в «Баварии».

Безусловно, со всем уважением к «Реалу», который является огромным клубом, одним из самых титулованных в истории. Для любого игрока всегда большая честь получить предложение от такого клуба, как и от «Баварии» или больших клубов Премьер-лиги. Но, в конечном счете, нужно было принять решение, и поначалу это было нелегко, потому что мы не были уверены, что произойдет с «Баварией», и игрок это осознавал. Поэтому мы оставили все варианты открытыми.

– Была ли «Барселона» в числе заинтересованных клубов?

– Был интерес со стороны некоторых испанских клубов, но, как вы знаете, мы действительно разговаривали только с несколькими клубами, возможно, с тремя или четырьмя.

Некоторые клубы просили нас сохранить переговоры в тайне, и я относился к этому с уважением. В Премьер-лиге был интерес со стороны двух-трех клубов, как и в Испании. Однако возможности игрока были ограничены: только около пяти клубов проявили искренний интерес к его подписанию.

Покидая такой клуб, как «Бавария», у вас не так много вариантов на высоком уровне, потому что вы уже находитесь в одном из лучших клубов мира. Если вы посмотрите на топ-клубы, «Бавария» входит в число лучших.

Был интерес со стороны Саудовской Аравии, но он так и не дошел до продвинутой стадии, потому что мы не хотели, чтобы это стало достоянием СМИ, как это иногда бывает. Или же чтобы это использовалось в качестве инструмента переговоров для получения лучшего контракта в Европе. Игрок просто не был готов к переезду в Саудовскую Аравию.

– Расскажите о последнем контакте между Альфонсо Дэвисом и «Реалом».

– У нас были переговоры с ними в январе вместе с тремя другими европейскими клубами. «Реал Мадрид» определенно был одним из них.

Я также хочу кое-что уточнить: когда речь идет о карьере футболиста, есть много вариантов. Но оставаться в большом клубе надолго – это не плохо. Иногда постоянная смена клубов может навредить карьере игрока.

Как спортивный журналист, вы видели, как это происходило со многими звездами, которые несколько раз меняли команды, и в некоторых случаях все шло не так, как они ожидали. Так что иногда стабильность может быть лучшим выбором, – сказал агент Недал Хуосе в интервью Winwin.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoАльфонсо Дэвис
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoБарселона
агенты
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дэвис продлил контракт с «Баварией» до 2030 года
844 февраля, 17:55Фото
Дэвис получит подписной бонус в 20 млн евро за продление контракта с «Баварией». Зарплата – 15+5 млн евро
8324 января, 10:15
«Бавария» собиралась подписывать контракт с Дэвисом, но агент поднял запросы до 20+ млн евро в год, и мюнхенцы могут выйти из переговоров. «Реал» улучшил свое предложение защитнику
5116 января, 19:14
«Бавария» и Дэвис пока не договорились о контракте. Агент защитника собирается встретиться с «Реалом», «Ливерпулем», «МЮ» и «Ман Сити»
916 января, 12:59
Рекомендуем
Главные новости
Сегодня – международный день бармена. «Сирена» хочет добавить в свой коктейль недостающий ингредиент – коммуникационного дизайнера. Ждем только вас!
3 минуты назадВакансия
Защитник «Пари НН» Стаматов: «Не думал, что в России так безопасно. В Барселоне могут на прогулке вырвать сумку и убежать – здесь о таком даже не слышал»
111 минут назад
Моцарт о Титове: «Поставил бы его в топ-5 своих партнеров, а я играл с Роналдиньо и Роналдо. У него все было на высшем уровне – техника, понимание игры»
314 минут назад
Фанаты «Ньюкасла» после победы в матче Кубка лиги пели Артете: «Должно быть, дело в мяче». Тренер «Арсенала» был недоволен мячами на турнире
1022 минуты назад
Морган о Роналду в «Аль-Насре»: «Криштиану играет в лиге, не входящей в топ-3, перед 16-20 тысячами фанатов. Его голод, злость после незасчитанного гола, драйв и физическая форма невероятны»
2047 минут назад
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответные матчи. «Ливерпуль» против «Тоттенхэма»
228сегодня, 07:21
Лучшие голы Бундеслиги в январе. Откуда так много красоты?
сегодня, 07:00Спецпроект
Экс-форвард «Спартака» Николсон перешел в мексиканскую «Тихуану»
31сегодня, 06:49Фото
Победа «Реала», задержание на игре СКА за бросок ребенком кепки на лед, «Арсенал» вылетел из Кубка лиги, Щербакова в шоу Плющенко и другие новости
24сегодня, 06:17
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Фиорентины». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
3сегодня, 06:11
Ко всем новостям
Последние новости
Ривалдо о Ямале: «Я им восхищаюсь, он играет так, будто ему 25, жемчужина «Барсы». Ламин заслуживает этого за то, какой он человек. Видно, что он скромный, не позволяет славе и деньгам вскружить голову»
3 минуты назад
«Енисей» не планирует подписывать Глушакова: «Он попросил потренироваться в командой, возражать не стали. У нас есть молодые перспективные ребята, закрывать им дорогу неправильно»
21 минуту назад
Кубок Франции. 1/8 финала. «Реймс» против «Бургуан Жалье»
1521 минуту назад
Каборе о позиции Запада по отношению к России: «Я сожалею о том, что некоторые мешают спорт и политику. В Буркина-Фасо другое отношение к ситуации»
26 минут назад
В Ла Лиге заявили, что РПЛ на шаг впереди в проведении предматчевых мероприятий: «В России люди могут больше проводить времени на матчах, потреблять продукцию»
931 минуту назад
«Галатасарай» за 2,5 млн евро купил Марио Лемина у «Вулвс»
36 минут назад
Тренер «Нью-Йорк Сити» о том, как ему удалось сдержать Месси: «Против лучших нет плана. Тут не обойтись без везения, нужно надеяться, что у лучшего в мире не самый удачный день»
444 минуты назад
Раньери об 1:3 с «Миланом»: «Они закрыли нас в начале первого тайма, мы не были готовы к контратакам. Я доволен командой – было несколько ошибок, но «Рома» боролась до конца»
151 минуту назад
Сергей Чепчугов: «Мне довелось встретиться с Роналду в Лиге чемпионов, ради таких моментов стоит жить. Криштиану — человек-легенда»
12сегодня, 07:56
«Валенсия» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:30
7сегодня, 07:16
Рекомендуем