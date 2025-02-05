Агент Дэвиса о продлении контракта: «Было честью получить предложения от «Реала» и топ-клубов АПЛ, но «Бавария» – один из лучших клубов мира. Стабильность может быть лучшим выбором»

Агент Альфонсо Дэвиса Недал Хуосе высказался о переговорах с различными клубами.

Напомним, после длительных переговоров защитник продлил контракт с «Баварией» до 2030 года.

– «Реал Мадрид», несомненно, был серьезным выбором, и мы вели с ними переговоры, как и с другими клубами. Но в конце концов нужно было принять решение, и оно состояло в том, чтобы остаться в «Баварии».

Безусловно, со всем уважением к «Реалу», который является огромным клубом, одним из самых титулованных в истории. Для любого игрока всегда большая честь получить предложение от такого клуба, как и от «Баварии» или больших клубов Премьер-лиги. Но, в конечном счете, нужно было принять решение, и поначалу это было нелегко, потому что мы не были уверены, что произойдет с «Баварией», и игрок это осознавал. Поэтому мы оставили все варианты открытыми.

– Была ли «Барселона» в числе заинтересованных клубов?

– Был интерес со стороны некоторых испанских клубов, но, как вы знаете, мы действительно разговаривали только с несколькими клубами, возможно, с тремя или четырьмя.

Некоторые клубы просили нас сохранить переговоры в тайне, и я относился к этому с уважением. В Премьер-лиге был интерес со стороны двух-трех клубов, как и в Испании . Однако возможности игрока были ограничены: только около пяти клубов проявили искренний интерес к его подписанию.

Покидая такой клуб, как «Бавария », у вас не так много вариантов на высоком уровне, потому что вы уже находитесь в одном из лучших клубов мира. Если вы посмотрите на топ-клубы, «Бавария» входит в число лучших.

Был интерес со стороны Саудовской Аравии, но он так и не дошел до продвинутой стадии, потому что мы не хотели, чтобы это стало достоянием СМИ, как это иногда бывает. Или же чтобы это использовалось в качестве инструмента переговоров для получения лучшего контракта в Европе. Игрок просто не был готов к переезду в Саудовскую Аравию.

– Расскажите о последнем контакте между Альфонсо Дэвисом и «Реалом».

– У нас были переговоры с ними в январе вместе с тремя другими европейскими клубами. «Реал Мадрид » определенно был одним из них.

Я также хочу кое-что уточнить: когда речь идет о карьере футболиста, есть много вариантов. Но оставаться в большом клубе надолго – это не плохо. Иногда постоянная смена клубов может навредить карьере игрока.

Как спортивный журналист, вы видели, как это происходило со многими звездами, которые несколько раз меняли команды, и в некоторых случаях все шло не так, как они ожидали. Так что иногда стабильность может быть лучшим выбором, – сказал агент Недал Хуосе в интервью Winwin.