Дэвис получит подписной бонус в 20 млн евро за продление контракта с «Баварией». Зарплата – 15+5 млн евро
Появились подробности нового контракта Альфонсо Дэвиса с «Баварией».
Ранее стало известно, что мюнхенский клуб и канадский защитник близки к продлению соглашения до 2030 года. Зарплата футболиста составит примерно 15 млн евро в год до уплаты налогов. Предусмотрены различные бонусы, в том числе и подписной.
По данным журналиста Bild Тоби Альтшеффля, фиксированная зарплата Дэвиса прописана в размере 15 млн евро в год, сумма бонусов за достижения составит 5 млн евро.
Подписной бонус – 20 млн евро.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Bayern&Germany
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