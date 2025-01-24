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Дэвис получит подписной бонус в 20 млн евро за продление контракта с «Баварией». Зарплата – 15+5 млн евро

Появились подробности нового контракта Альфонсо Дэвиса с «Баварией».

Ранее стало известно, что мюнхенский клуб и канадский защитник близки к продлению соглашения до 2030 года. Зарплата футболиста составит примерно 15 млн евро в год до уплаты налогов. Предусмотрены различные бонусы, в том числе и подписной. 

По данным журналиста Bild Тоби Альтшеффля, фиксированная зарплата Дэвиса прописана в размере 15 млн евро в год, сумма бонусов за достижения составит 5 млн евро.

Подписной бонус – 20 млн евро.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Bayern&Germany
logoБавария
деньги
logoАльфонсо Дэвис
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