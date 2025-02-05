«Зенит» и «Спартак» молодцы, что усиливаются. «Динамо», видимо, не надо усиливаться, и так все сильное». Тюкавин о трансферах
Константин Тюкавин высказался о работе «Динамо» на трансферном рынке зимой.
«Зачем вы спрашиваете меня об ожиданиях о второй части сезона? Еще месяц мы будем на сборах. У нас еще будет миллиард тренировок, поэтому мы еще не думали о первой игре. Мы плавно готовимся и отрабатываем какие-то моменты.
«Зенит» и «Спартак» молодцы, что усиливаются. Нам, видимо, не надо усиливаться, и так все сильное», – сказал нападающий «Динамо».
По итогам 18 туров Мир РПЛ «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем