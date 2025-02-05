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«Зенит» и «Спартак» молодцы, что усиливаются. «Динамо», видимо, не надо усиливаться, и так все сильное». Тюкавин о трансферах

Константин Тюкавин высказался о работе «Динамо» на трансферном рынке зимой.

«Зачем вы спрашиваете меня об ожиданиях о второй части сезона? Еще месяц мы будем на сборах. У нас еще будет миллиард тренировок, поэтому мы еще не думали о первой игре. Мы плавно готовимся и отрабатываем какие-то моменты.

«Зенит» и «Спартак» молодцы, что усиливаются. Нам, видимо, не надо усиливаться, и так все сильное», – сказал нападающий «Динамо».

По итогам 18 туров Мир РПЛ «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoЗенит
logoСпартак
logoЧемпионат.com
logoКонстантин Тюкавин
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