«Лион» избежал отстранения от ЛЕ из-за финансовых проблем. Клуб предоставил необходимую отчетность в УЕФА

«Лион» избежал исключения из Лиги Европы.

В понедельник УЕФА официально объявил о снятии условной дисквалификации, наложенной в связи с финансовыми проблемами клуба. «Лион», вышедший в 1/8 финала Лиги Европы с 6-го места в таблице общего этапа, могли не допустить к дальнейшему участию в турнире.

«В декабре 2024 года Первая палата Органа финансового контроля клубов (CFCB) установила, что финансовая отчетность «Лиона » за 2024 год не соответствовала фундаментальному принципу непрерывности бизнеса. В связи с этим было принято решение исключить «Лион» из клубных соревнований УЕФА в сезоне-2024/25, если клуб до 30 января 2025 года не предоставит отчетность, сопровождаемую аудиторским заключением без каких-либо оговорок, касающихся непрерывности операций.

«Лион» принял необходимые меры и выполнил поставленные условия в указанный срок. В результате Первая палата CBFC решила не применять условную дисквалификацию. Далее будет проведен тщательный мониторинг соблюдения «Лионом» требований к финансовой устойчивости в соответствии с Правилами лицензирования клубов УЕФА и финансовой устойчивости», – говорится в заявлении УЕФА.

L’Equipe отмечает, что «Лион» может столкнуться с новыми санкциями от УЕФА в конце сезона, если финансовое положение клуба не продолжит улучшаться.

Напомним, в ноябре стало известно, что «Лиону» грозит исключение из Лиги 1 из-за долга в 505,1 млн евро, если семикратные чемпионы Франции не исправят ситуацию к лету.