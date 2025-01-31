Фонсека возглавил «Лион», сменив Сажа. Контракт с экс-тренером «Милана» – до 2027 года
Паулу Фонсека назначен главным тренера «Лиона».
51-летний специалист подписал соглашение с французским клубом до 2027 года.
На этом посту португалец сменил Пьера Сажа. По ходу этого сезона Паулу Фонсека был уволен из «Милана».
На данный момент «Лион» занимает 6-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 30 очков в 19 матчах.
Фонсека ранее уже работал в чемпионате Франции, когда возглавлял «Лилль».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Лиона»
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