Фонсека возглавил «Лион», сменив Сажа. Контракт с экс-тренером «Милана» – до 2027 года

Паулу Фонсека назначен главным тренера «Лиона».

51-летний специалист подписал соглашение с французским клубом до 2027 года.

На этом посту португалец сменил Пьера Сажа . По ходу этого сезона Паулу Фонсека был уволен из «Милана».

На данный момент «Лион » занимает 6-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 30 очков в 19 матчах.

Фонсека ранее уже работал в чемпионате Франции, когда возглавлял «Лилль».