Владелец «Лиона» об отказе продать Шерки за 22,5 млн евро: «Боруссия» сделала предложение без уважения – ниже рыночной стоимости и в неподходящее время. Не ведем переговоры по Райану ни с одним клубом»

Владелец «Лиона» объяснил отказ продавать Райана Шерки в «Боруссию» Дортмунд.

Сообщалось, что французский клуб отклонил предложение о продаже 21-летнего атакующего полузащитника за 22,5 миллиона евро.

«Боруссия » сделала предложение без уважения – оно было намного ниже рыночной стоимости и поступило в неподходящее время.

Он [Шерки ] останется важной частью нашей команды до конца сезона-2024/25. Мы отклонили предложение «Боруссии» Дортмунд и не намерены вести переговоры ни с ними, ни с каким-либо другим клубом», – сказал Джон Текстор.