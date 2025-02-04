Владелец «Лиона» об отказе продать Шерки за 22,5 млн евро: «Боруссия» сделала предложение без уважения – ниже рыночной стоимости и в неподходящее время. Не ведем переговоры по Райану ни с одним клубом»
Владелец «Лиона» объяснил отказ продавать Райана Шерки в «Боруссию» Дортмунд.
Сообщалось, что французский клуб отклонил предложение о продаже 21-летнего атакующего полузащитника за 22,5 миллиона евро.
«Боруссия» сделала предложение без уважения – оно было намного ниже рыночной стоимости и поступило в неподходящее время.
Он [Шерки] останется важной частью нашей команды до конца сезона-2024/25. Мы отклонили предложение «Боруссии» Дортмунд и не намерены вести переговоры ни с ними, ни с каким-либо другим клубом», – сказал Джон Текстор.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport
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