Пьянич о «Зените»: «Они выиграли чемпионат России 6 раз подряд не просто так. Отличный клуб, тяжелый соперник»
Миралем Пьянич высказался о силе «Зенита».
4 февраля ЦСКА уступил клубу из Санкт-Петербурга в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ (2:2, 1:4 по пенальти).
«Если говорить о чемпионстве, то мы будем двигаться от матча к матчу. «Зенит» – это отличный клуб, сейчас они опережают нас по очкам. Они выиграли чемпионат России шесть раз подряд не просто так. «Зенит» – тяжелый соперник. Вы могли видеть это на поле.
Но в футболе может быть все. Каждый клуб готов и хочет бороться за чемпионство. Также есть и Кубок России, который ЦСКА хочет выиграть.
Победы важны всегда, особенно для такой команды, как ЦСКА», – сказал полузащитник армейцев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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