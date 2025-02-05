Пьянич о «Зените»: «Они выиграли чемпионат России 6 раз подряд не просто так. Отличный клуб, тяжелый соперник»

Миралем Пьянич высказался о силе «Зенита».

4 февраля ЦСКА уступил клубу из Санкт-Петербурга в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ (2:2, 1:4 по пенальти).

«Если говорить о чемпионстве, то мы будем двигаться от матча к матчу. «Зенит » – это отличный клуб, сейчас они опережают нас по очкам. Они выиграли чемпионат России шесть раз подряд не просто так. «Зенит» – тяжелый соперник. Вы могли видеть это на поле.

Но в футболе может быть все. Каждый клуб готов и хочет бороться за чемпионство. Также есть и Кубок России, который ЦСКА хочет выиграть.

Победы важны всегда, особенно для такой команды, как ЦСКА », – сказал полузащитник армейцев.