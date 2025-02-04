Пьянич о продлении контракта: «Я счастлив в ЦСКА, мне нравится Москва, поговорим об этом в конце сезона. Моя цель – помочь клубу, передать опыт молодым игрокам»
Хавбек армейцев ответил на вопросы после матча Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором московский клуб уступил «Зениту» в серии пенальти (1:4, основное время – 2:2). Турнир проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.
«Мне очень нравится в Абу-Даби. Здесь мой дом, здесь живет моя семья. Здесь одни из лучших условий в мире для предсезонных сборов.
Что касается моего контракта с ЦСКА, он действительно заканчивается в конце сезона. Однако есть опция продления на еще один сезон. Давайте посмотрим, как будет складываться ситуация.
Сейчас я сфокусирован только на ЦСКА. Поговорим об этом, когда сезон закончится. Сейчас моя цель – помочь клубу, а также передать мой опыт молодым игрокам. Я счастлив в ЦСКА. Мне очень нравится Москва», – сказал полузащитник ЦСКА.
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