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  • Пьянич о продлении контракта: «Я счастлив в ЦСКА, мне нравится Москва, поговорим об этом в конце сезона. Моя цель – помочь клубу, передать опыт молодым игрокам»
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Пьянич о продлении контракта: «Я счастлив в ЦСКА, мне нравится Москва, поговорим об этом в конце сезона. Моя цель – помочь клубу, передать опыт молодым игрокам»

Миралем Пьянич высказался о возможном продлении контракта с ЦСКА.

Хавбек армейцев ответил на вопросы после матча Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором московский клуб уступил «Зениту» в серии пенальти (1:4, основное время – 2:2). Турнир проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. 

«Мне очень нравится в Абу-Даби. Здесь мой дом, здесь живет моя семья. Здесь одни из лучших условий в мире для предсезонных сборов.

Что касается моего контракта с ЦСКА, он действительно заканчивается в конце сезона. Однако есть опция продления на еще один сезон. Давайте посмотрим, как будет складываться ситуация.

Сейчас я сфокусирован только на ЦСКА. Поговорим об этом, когда сезон закончится. Сейчас моя цель – помочь клубу, а также передать мой опыт молодым игрокам. Я счастлив в ЦСКА. Мне очень нравится Москва», – сказал полузащитник ЦСКА

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoWinline Зимний кубок РПЛ
logoЗенит
logoЧемпионат.com
logoЦСКА
logoМиралем Пьянич
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