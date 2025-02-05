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Курский «Авангард» поблагодарил Хинштейна за погашение долга в 24 млн рублей: «Ваше внимание и забота о будущем региона, о молодых спортсменах – бесценны»

Курский «Авангард» поблагодарил Александра Хинштейна за погашение долга.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что долг «Авангарда» в размере 24 миллионов рублей, из-за которого около 600 детей могли потерять возможность заниматься спортом, погашен из резервного фонда Курской области.

«Уважаемый Александр Евсеевич! «Авангард» от всего сердца благодарит вас за ту огромную поддержку, которую вы оказываете нашей футбольной команде и всему спортивному сообществу Курска. Ваше внимание и забота о будущем нашего региона, о молодых спортсменах – бесценны. Благодаря вам у нас есть возможность расти и достигать новых высот.

Ваша готовность всегда прийти на помощь, ваше искреннее желание сделать жизнь наших ребят лучше – все это вдохновляет нас двигаться вперед, несмотря на любые трудности. Мы знаем, что можем рассчитывать на вашу поддержку в любых начинаниях, и это придает нам сил и уверенности, спасибо вам за то, что вы не остаетесь равнодушным к судьбам курян, за вашу любовь к спорту и стремление развивать молодежный футбол.

Мы верим, что благодаря вашей поддержке наша команда станет еще сильнее, а наши ребята достигнут больших успехов, мы надеемся, что однажды увидимся на трибунах нашего стадиона и на матчах Юношеской футбольной лиги, ведь вместе мы действительно сможем победить», – говорится в заявлении клуба. 

Фото: телеграм-канал курского «Авангарда».

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал курского «Авангарда»
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