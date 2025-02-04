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Курская область погасит задолженность «Авангарда» в 24 млн рублей, сообщил Хинштейн: «Не можем допустить ситуацию, когда 600 юных футболистов окажутся на улице»

Курская область погасит задолженность «Авангарда» за прошлый год.

Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Получил множество тревожных сообщений от родителей, чьи дети занимаются в футбольной академии «Авангард»: у курского клуба нет денег, чтобы продолжать тренировки.

Ранее ко мне по этому поводу обращался и гендиректор курского «Авангарда» Дмитрий Извеков. Он информировал, что с прошлого года у клуба образовалась задолженность в 24 млн рублей, в результате чего 600 детей могут потерять возможность дальше заниматься футболом.

Кроме того, по его словам, из-за долгов угроза нависла и над самим «Авангардом». Сейчас команда находится на сборах в Крымске и у футболистов просто нет средств, чтобы вернуться домой. Руководство клуба уже собралось продавать клубный и школьные автобусы.

Учитывая остроту ситуации, принял решение погасить прошлогоднюю задолженность за счет резервного фонда Курской области, несмотря на тяжелейшую ситуацию, в которой находится регион. Допустить ситуацию, когда 600 юных футболистов окажутся на улице, мы не можем.

Да, прежние долги мы сейчас закроем сейчас, однако необходим жесткий и системный аудит работы футбольного клуба. Приступаем к его проведению.

Мое глубокое убеждение, что покупать за счет бюджета легионеров – неправильно даже в богатых регионах. А уж тем более в нашей Курской области, где тысячи людей сегодня не по своей воле покинули дома.

Все, что касается развития детского и юношеского спорта, мы будем максимально поддерживать. Во всем, что касается спорта профессионального, будем разбираться детально и досконально», – написал Хинштейн.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Александра Хинштейна
logoВторая лига А
logoАвангард Курск
детский футбол
деньги
Дмитрий Извеков
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