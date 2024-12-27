РФС передал экипировку на 43 млн рублей спортшколам Белгородской и Курской областей: «Несмотря на все трудности жизни, люди продолжают заниматься футболом, продолжим помогать»

РФС передал футбольную экипировку детям из Белгородской и Курской областей.

Тренировочная и игровая форма, бутсы и мячи предназначены для детей из футбольных отделений муниципальных спортивных школ – всего 14,2 тысячи предметов на 43 млн рублей. Экипировку от Российского футбольного союза уже получили в Белгородской области, а в Курской ее распространят по спортшколам в ближайшие дни.

Еще 14,8 тысяч предметов повседневной спортивной одежды на 95 млн рублей безвозмездно переданы Российскому Красному Кресту.

«Мы видим, что в текущей обстановке развитие футбола в Белгородской и Курской областях не останавливается. РФС со своей стороны старается поддерживать это развитие и оказывать коллегам в регионах посильную помощь с экипировкой и инвентарем.

Несмотря на все трудности в бытовой жизни, люди продолжают заниматься футболом, и РФС продолжит им в этом помогать», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«В каждой спортивной школе есть определенный дефицит бюджета, из-за которого не получается закупать в достаточном объеме спортивную экипировку и инвентарь. Поэтому форма и мячи, которые передал Российский футбольный союз, стали настоящим предновогодним подарком. Мы все очень благодарны РФС.

Понятно, что есть приоритетные спортшколы, которые представляют наш регион на всероссийских соревнованиях. По этой причине и с учетом количества занимающихся детей областная федерация распределяла экипировку. Акцент был сделан на приграничные территории – Шебекино, Красная Яруга, чтобы люди там точно получили инвентарь от РФС», – отметил президент федерации футбола Белгородской области Денис Шпилев.