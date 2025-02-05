Фонте о возвращении Роналду в «Спортинг»: «Настоящая мечта для Португалии. Он поднял бы уровень лиги, привлек инвестиции, все зависит только от него»

Жозе Фонте высказался о возможном возвращении Криштиану Роналду в «Спортинг».

Роналду – воспитанник лиссабонского клуба. Он играл за основную команду клуба с 2002 по 2003 год, а затем перешел в «Манчестер Юнайтед».

«Для Португалии, для «Спортинга » и для всех фанатов футбола в нашей стране возвращение Криштиану было бы настоящей мечтой.

Он поднял бы уровень лиги, привлек больше денег, инвестиций... К сожалению, это не зависит от нас. Мы бы хотели видеть его здесь. Но все зависит только от него. Кто знает?

Только он может ответить на этот вопрос. Но для нас в Португалии его возвращение в «Спортинг» и в национальный чемпионат стало бы воплощением мечты. Какая бы это была потрясающая история!» – сказал защитник «Каза Пия » в интервью BoyleSports.