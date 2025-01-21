Дьокереш забил 64 мяча за последний год – в среднем по голу каждые 84 минуты. Холанд забивал раз в 102 минуты, Роналду – в 105, Левандовски – в 114
Международный центр спортивных исследований подсчитал результативность футболистов из разных стран мира за последний календарный год (с 21 января 2024 года). Учитывались игры за клуб, за основную сборную и национальные команды U23 и U21.
На первых строчках в сотне лучших расположились:
1. Виктор Дьокереш («Спортинг») – 64 гола, забивает раз в 84 минуты в среднем.
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 52, раз в 102 минуты.
3. Харри Кейн («Бавария») – 47, раз в 103 минуты.
4. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 44, раз в 105 минут.
5-6. Аюб Эль-Кааби («Олимпиакос») – 43, раз в 103 минуты.
5-6. Гильерме Биссоли («Бурирам Юнайтед») – 43, раз в 87 минут.
7-8. Роберт Левандовски («Барселона») – 42, раз в 114 минут.
7-8. У Лэй («Шанхай Порт») – 42, раз в 74 минуты.
9. Рафаэлсон («Намдинь») – 41, раз в 72 минуты.
10-11. Мартин Каутеруччо («Спортинг Кристаль») – 39, раз в 63 минуты.
10-11. Олли Пирс («Йорк Сити») – 39, раз в 105 минут.
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