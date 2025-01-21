Дьокереш забил 64 мяча за последний год – в среднем по голу каждые 84 минуты. Холанд забивал раз в 102 минуты, Роналду – в 105, Левандовски – в 114

За последний год никто не забил больше Виктора Дьокереша.

Международный центр спортивных исследований подсчитал результативность футболистов из разных стран мира за последний календарный год (с 21 января 2024 года). Учитывались игры за клуб, за основную сборную и национальные команды U23 и U21.

На первых строчках в сотне лучших расположились:

1. Виктор Дьокереш («Спортинг») – 64 гола, забивает раз в 84 минуты в среднем.

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити ») – 52, раз в 102 минуты.

3. Харри Кейн («Бавария ») – 47, раз в 103 минуты.

4. Криштиану Роналду («Аль-Наср ») – 44, раз в 105 минут.

5-6. Аюб Эль -Кааби («Олимпиакос») – 43, раз в 103 минуты.

5-6. Гильерме Биссоли («Бурирам Юнайтед») – 43, раз в 87 минут.

7-8. Роберт Левандовски («Барселона ») – 42, раз в 114 минут.

7-8. У Лэй («Шанхай Порт») – 42, раз в 74 минуты.

9. Рафаэлсон («Намдинь») – 41, раз в 72 минуты.

10-11. Мартин Каутеруччо («Спортинг Кристаль») – 39, раз в 63 минуты.

10-11. Олли Пирс («Йорк Сити») – 39, раз в 105 минут.