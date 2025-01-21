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  • Дьокереш забил 64 мяча за последний год – в среднем по голу каждые 84 минуты. Холанд забивал раз в 102 минуты, Роналду – в 105, Левандовски – в 114
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Дьокереш забил 64 мяча за последний год – в среднем по голу каждые 84 минуты. Холанд забивал раз в 102 минуты, Роналду – в 105, Левандовски – в 114

За последний год никто не забил больше Виктора Дьокереша.

Международный центр спортивных исследований подсчитал результативность футболистов из разных стран мира за последний календарный год (с 21 января 2024 года). Учитывались игры за клуб, за основную сборную и национальные команды U23 и U21.

На первых строчках в сотне лучших расположились:

1. Виктор Дьокереш («Спортинг») – 64 гола, забивает раз в 84 минуты в среднем.

2. Эрлинг ХоландМанчестер Сити») – 52, раз в 102 минуты.

3. Харри КейнБавария») – 47, раз в 103 минуты.

4. Криштиану РоналдуАль-Наср») – 44, раз в 105 минут.

5-6. Аюб Эль-Кааби («Олимпиакос») – 43, раз в 103 минуты.

5-6. Гильерме Биссоли («Бурирам Юнайтед») – 43, раз в 87 минут.

7-8. Роберт ЛевандовскиБарселона») – 42, раз в 114 минут.

7-8. У Лэй («Шанхай Порт») – 42, раз в 74 минуты.

9. Рафаэлсон («Намдинь») – 41, раз в 72 минуты.

10-11. Мартин Каутеруччо («Спортинг Кристаль») – 39, раз в 63 минуты.

10-11. Олли Пирс («Йорк Сити») – 39, раз в 105 минут.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CIES
logoВиктор Дьокереш
logoХарри Кейн
logoвысшая лига Греция
logoвысшая лига Вьетнам
logoАюб Эль-Кааби
logoСпортинг
logoРоберт Левандовски
logoпремьер-лига Англия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Перу
logoвысшая лига Китай
logoБавария
logoЙорк Сити
logoУ Лэй
logoбундеслига Германия
Гильерме Биссоли
logoМартин Каутеруччо
logoвысшая лига Таиланд
logoЛа Лига
logoОлимпиакос
logoНамдинь
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoвысшая лига Португалия
Рафаэлсон
logoМанчестер Сити
logoШанхай Порт
logoД5 Англия
logoБурирам Юнайтед
logoСпортинг Кристаль
logoЭрлинг Холанд
logoКриштиану Роналду
logoБарселона
CIES
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