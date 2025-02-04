У Малкома гол и 2 ассиста в матче с «Персеполисом» в азиатской ЛЧ. Вингер «Аль-Хилаля» набрал 8 (4+4) очков в 7 матчах года
Малком в среднем набирает больше одного очка за матч в 2025 году.
«Аль-Хилаль» разгромил «Персеполис» (4:1) в рамках азиатской Лиги чемпионов. Малком отметился голом и двумя результативными передачами в этом матче.
В 7 матчах нынешнего года на счету бразильца 4 забитых мяча и столько же ассистов.
В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии у Малкома 5 голов и 5 голевых передач в 15 играх. Подробная статистика экс-игрока «Зенита» – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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