У Малкома гол и 2 ассиста в матче с «Персеполисом» в азиатской ЛЧ. Вингер «Аль-Хилаля» набрал 8 (4+4) очков в 7 матчах года

Малком в среднем набирает больше одного очка за матч в 2025 году.

«Аль-Хилаль » разгромил «Персеполис » (4:1) в рамках азиатской Лиги чемпионов. Малком отметился голом и двумя результативными передачами в этом матче.

В 7 матчах нынешнего года на счету бразильца 4 забитых мяча и столько же ассистов.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии у Малкома 5 голов и 5 голевых передач в 15 играх. Подробная статистика экс-игрока «Зенита» – здесь.