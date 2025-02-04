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  • Ловчев о возвращении Промеса в «Спартак»: «У нас он ни в чем замешан не был. Про наркотики никто толком не объяснил. Пока его не посадили, для меня он совершенно нормальный человек»
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Ловчев о возвращении Промеса в «Спартак»: «У нас он ни в чем замешан не был. Про наркотики никто толком не объяснил. Пока его не посадили, для меня он совершенно нормальный человек»

Евгений Ловчев не против возвращения Квинси Промеса в Мир РПЛ.

«Промес – хороший футболист, только и всего. Он верой и правдой служил «Спартаку», притом два раза: уходил, потом возвращался. У нас он нигде и ни в чем замешан не был.

Когда читаю про наркотики или еще что-то, я этого не знаю, и никто нам толком не объяснил. Все было упрощенно, якобы он там торговал наркотиками, но тогда, наверное, в Эмиратах бы его выдали, но там ничего такого не делают. Промес играет там в футбол.

Для меня, пока его не посадили, пока он на свободе, то совершенно нормальный человек. Промес по уровню был одним из лучших в «Спартаке». Но что произошло за эти 2 года: он растренирован или еще что-то, все равно он играет в футбол.

Если Промес будет не посажен, то надо взять и посмотреть, в каком он будет состоянии. Когда нам привозят какого-то человека, у которого 20 килограммов лишнего веса (речь о Виллиане Жозе – Спортс’‘), его же кто-то привозит, но мы не знаем, как он играет. А Промес на этом фоне – человек, которого мы хорошо знаем.

Почему нужно быть против его возвращения в РПЛ? Промес – хороший игрок. Сейчас идет разговор о том, что Малком может вернуться в «Зенит», но никто не ставит вопрос так: «А нужен ли он или нет?» А это идентичные ситуации.

Тот играл где-то там и ничего блестящего не сделал, и Промес играет в какой-то лиге, забивает голы. Мы не знаем, как он может дальше играть. Мы знаем только то, как они играли», – сказал бывший футболист «Спартака». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
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logoпремьер-лига Россия
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logoМалком
logoВиллиан Жозе
logoКвинси Промес
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