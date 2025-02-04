Угаров о трансферах «Спартака»: «Кого-то покупают, продают, эффект один – 5-е или 6-е место. Игроки не относятся к клубу серьезно, если нет стабильности в составе»

Денис Угаров высказался относительно трансферной политики «Спартака».

«Не вижу, что «Краснодару » надо что-то менять. Это и так достаточно хорошая команда. Самое главное, ее никто не покинул в зимнее трансферное окно.

От добра добра не ищут. Клубу надо заканчивать сезон текущим составом, просто теперь необходимо хорошо подготовиться ко второй части сезона.

А «Спартак» остается для меня темной лошадкой. То кого-то покупает, то кого-то продает, а эффект один и тот же – пятое или шестое место.

Я не сторонник того, чтобы постоянно менять состав. Изменения нужны, но они должны быть редкими и точечными. Если нет стабильности в составе, игроки сами не относятся к своему клубу серьезно.

У «Спартака » после Романцева никакой стабильности нет. Команда один раз стала чемпионом, и то сумбурно. После этого все закончилось», – сказал бывший игрок «Зенита».