Угаров о трансферах «Спартака»: «Кого-то покупают, продают, эффект один – 5-е или 6-е место. Игроки не относятся к клубу серьезно, если нет стабильности в составе»
«Не вижу, что «Краснодару» надо что-то менять. Это и так достаточно хорошая команда. Самое главное, ее никто не покинул в зимнее трансферное окно.
От добра добра не ищут. Клубу надо заканчивать сезон текущим составом, просто теперь необходимо хорошо подготовиться ко второй части сезона.
А «Спартак» остается для меня темной лошадкой. То кого-то покупает, то кого-то продает, а эффект один и тот же – пятое или шестое место.
Я не сторонник того, чтобы постоянно менять состав. Изменения нужны, но они должны быть редкими и точечными. Если нет стабильности в составе, игроки сами не относятся к своему клубу серьезно.
У «Спартака» после Романцева никакой стабильности нет. Команда один раз стала чемпионом, и то сумбурно. После этого все закончилось», – сказал бывший игрок «Зенита».
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