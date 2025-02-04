Ари считает, что «Краснодар» выиграет РПЛ: «Он сейчас очень сильный»
Ари спрогнозировал исход чемпионской гонки в Мир РПЛ.
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков после 18 туров и опережая «Зенит» за счет победы в очной встрече.
– За РПЛ следите?
– Да, это очень важно.
– Кто станет чемпионом в нынешнем сезоне?
– Если это будет «Спартак», «Краснодар», «Локомотив», команды, где я играл, то будет очень круто. «Краснодар» сейчас очень сильный. То, как играет команда, думаю, она будет чемпионом, – сказал бывший нападающий клубов РПЛ, а ныне спортивный директор «Торпедо».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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