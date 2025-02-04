Ари считает, что «Краснодар» выиграет РПЛ: «Он сейчас очень сильный»

Ари спрогнозировал исход чемпионской гонки в Мир РПЛ.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков после 18 туров и опережая «Зенит» за счет победы в очной встрече.

– За РПЛ следите?

– Да, это очень важно.

– Кто станет чемпионом в нынешнем сезоне?

– Если это будет «Спартак», «Краснодар», «Локомотив», команды, где я играл, то будет очень круто. «Краснодар» сейчас очень сильный. То, как играет команда, думаю, она будет чемпионом, – сказал бывший нападающий клубов РПЛ, а ныне спортивный директор «Торпедо».