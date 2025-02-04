Дмитрий Булыкин: «Черчесов окажется в «Динамо», возможно, если клуб не будет в тройке в этом сезоне. Он хороший специалист, подходит для топ-6 команд»

Дмитрий Булыкин считает, что Станислав Черчесов мог бы возглавить «Динамо».

Московский клуб под руководством Марцела Лички занимает 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 35 очков после 18 туров.

«Если «Динамо» займет первое или второе место, думаю, вряд ли они будут разрывать контракт. Если руководство что-то не устроит в этом сезоне, если будут не в тройке, то, думаю, появятся вопросы. Я же не знаю, какие требования у руководства к тренеру.

Если не очень все будет получаться в этом сезоне, то, думаю, вполне возможно, что в «Динамо» окажется Станислав Саламович Черчесов. Он очень хороший специалист, подходит для топ-6 команд», – сказал бывший форвард «Динамо ».