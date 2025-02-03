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Попов о Черчесове: «Слабый. Не тренер для топ-команд – не его уровень. Во многих клубах он уже не будет работать – это всем очевидно»

Алексей Попов не считает Станислава Черчесова тренером для топ-клубов.

Специалист ранее был уволен с поста главного тренера сборной Казахстана.

– Черчесов во многих командах уже не будет работать – это же всем очевидно. Многие говорят, даже на телевидении, что ему путь закрыт.

Из топ-клубов – может быть, только в «Динамо». Но я думаю, что в «Динамо» его не возьмут. Поэтому то, что он будет ходить на все матчи – смысла не имеет.

Не думаю, что он будет так делать. Будет смотреть матчи, мелькать на экранах, чтобы не забыли, что он существует и готов работать.

– Пойдет ли Черчесов в команды с меньшими бюджетом и амбициями?

– Если у него кукуха еще не поехала, то, наверное, пойдет. Если он адекватно себя оценивает и понимает, что главное – работать как тренер. И неважно, в какой ты команде.

В Премьер-лиге любая команда может выстрелить и залететь в зону еврокубков. Поэтому ты должен идти в команду и тренировать, а там уже результат будет зависеть от тебя.

И снова тебя все увидят, посмотрят, да – востребованный, квалифицированный тренер. Возможно, и пригласит какая-нибудь амбициозная команда, а-ля «Краснодар». Или «Акрон» станет типа «Краснодара» и пригласит Черчесова. Все возможно.

Но в Москве у него нет шансов, мне кажется. Не то, что из-за своеобразного характера.

Просто он не тренер для топ-команд, это не его уровень. Он слабый, – сказал бывший футболист сборной Казахстана Алексей Попов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
logoАлексей Попов
logoпремьер-лига Россия
logoСтанислав Черчесов
logoсборная Казахстана по футболу
logoДинамо Москва
logoSports – Казахстан
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