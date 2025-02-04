«Атланта» Миранчука за рекордные для МЛС 22 млн долларов и бонусы купила лучшего бомбардира «Мидлсбро» Латте-Лата
«Атланта Юнайтед» подписала Эммануэля Латте-Лата.
Контракт с 26-летним форвардом рассчитан до сезона 2028 года с опцией продления на 2029-й. Ранее сообщалось, что за Латте-Лата будет выплачена рекордная для американской лиги сумма – 22 млн долларов плюс бонусы.
«Он нападающий с отличной скоростью и хорошим голевым чутьем. Его умение растягивать оборону добавит нашей атаке новое измерение.
Ему 26 лет, он входит в свой лучший возраст и уже доказал свою результативность в европейских лигах», – сказал спортивный директор «Атланты» Крис Хендерсон.
В этом сезоне Латте-Лат забил 11 голов за «Мидлсбро» в Чемпионшипе, в прошлом – 16. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Атланты Юнайтед»
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