«Атланта» Миранчука за рекордные для МЛС 22 млн долларов и бонусы купила лучшего бомбардира «Мидлсбро» Латте-Лата

«Атланта Юнайтед» подписала Эммануэля Латте-Лата.

Контракт с 26-летним форвардом рассчитан до сезона 2028 года с опцией продления на 2029-й. Ранее сообщалось , что за Латте-Лата будет выплачена рекордная для американской лиги сумма – 22 млн долларов плюс бонусы.

«Он нападающий с отличной скоростью и хорошим голевым чутьем. Его умение растягивать оборону добавит нашей атаке новое измерение.

Ему 26 лет, он входит в свой лучший возраст и уже доказал свою результативность в европейских лигах», – сказал спортивный директор «Атланты » Крис Хендерсон.

В этом сезоне Латте-Лат забил 11 голов за «Мидлсбро » в Чемпионшипе, в прошлом – 16. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .