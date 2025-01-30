Альмирон за 9,5 млн фунтов перешел в «Атланту» Миранчука из «Ньюкасла»

Мигель Альмирон вернулся в «Атланту».

Клуб из МЛС , за который выступает Алексей Миранчук, объявил о переходе 30-летнего полузащитника.

Сообщалось , что трансфер парагвайца обойдется «Атланте » примерно в 9,5 млн фунтов.

Альмирон выступал за «Атланту» с 2017 по 2019 год. Из американского клуба он перешел в «Ньюкасл », в котором провел шесть лет.

Фото: x.com/ATLUTD