Альмирон за 9,5 млн фунтов перешел в «Атланту» Миранчука из «Ньюкасла»
Мигель Альмирон вернулся в «Атланту».
Клуб из МЛС, за который выступает Алексей Миранчук, объявил о переходе 30-летнего полузащитника.
Сообщалось, что трансфер парагвайца обойдется «Атланте» примерно в 9,5 млн фунтов.
Альмирон выступал за «Атланту» с 2017 по 2019 год. Из американского клуба он перешел в «Ньюкасл», в котором провел шесть лет.
Фото: x.com/ATLUTD
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Атланты»
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