За рекордные для МЛС 22 млн долларов и бонусы «Атланта» Миранчука покупает лучшего бомбардира «Мидлсбро» Латте-Лата
«Атланта Юнайтед» готовит крупнейший трансфер в истории МЛС.
Команда, за которую выступает хавбек Алексей Миранчук, близка к приобретению форварда «Мидлсбро» Эммануэля Латте-Лата. GiveMeSport пишет, что за лучшего бомбардира клуба Чемпионшипа будет выплачена рекордная для американской лиги сумма – 22 млн долларов плюс бонусы.
Утверждается, что 26-летний ивуариец уже прошел медосмотр.
В этом сезоне Латте-Лат забил 11 голов в Чемпионшипе, в прошлом – 16. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Альмирон за 9,5 млн фунтов перешел в «Атланту» Миранчука из «Ньюкасла»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
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