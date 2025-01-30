За рекордные для МЛС 22 млн долларов и бонусы «Атланта» Миранчука покупает лучшего бомбардира «Мидлсбро» Латте-Лата

«Атланта Юнайтед» готовит крупнейший трансфер в истории МЛС.

Команда, за которую выступает хавбек Алексей Миранчук, близка к приобретению форварда «Мидлсбро » Эммануэля Латте-Лата . GiveMeSport пишет, что за лучшего бомбардира клуба Чемпионшипа будет выплачена рекордная для американской лиги сумма – 22 млн долларов плюс бонусы.

Утверждается, что 26-летний ивуариец уже прошел медосмотр.

В этом сезоне Латте-Лат забил 11 голов в Чемпионшипе, в прошлом – 16. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

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