Анчелотти о жалобе «Реала» на судейство: «Клуб требует объяснений, и это правильно. Если есть проблема, ее нужно решить»

Карло Анчелотти ответил на вопрос о доверии к судьям.

Ранее «Реал» официально пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».

«Произошло нечто необъяснимое, и клуб требует объяснений, и я думаю, что это правильно, потому что ничего не было сделано для защиты здоровья игрока».

О том, согласен ли он с письмом клуба

«Я настаиваю на том, что я сказал о здоровье игрока, и мы просим объяснений, ничего больше».

О судействе в других лигах

«Наименьшее давление на них оказывается в Англии».

О письме и отсутствии беспристрастности у судей

«Я повторяю, речь идет только о ситуации, которая произошла. Это объяснение еще не опубликовано, а если есть проблема, кто-то должен ее решить», – сказал главный тренер «Реала ».