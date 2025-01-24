Радимов о воспитанниках «Зенита»: «Касадо настолько лучше играет футбол, чем наши Козлов или Вершинин? Нет. Проблема в голове! Ментально не готовы сражаться за место в составе чемпиона»

Владислав Радимов заявил о ментальной неготовности воспитанников «Зенита».

– Заказана ли в «Зенит» дорога местным воспитанникам? Или это вечная история про то, что молодежь не способна выиграть конкуренцию на дистанции?

– Есть четыре составляющие: техническая, физическая, тактическая и, главное, ментальная готовность.

Выходит же в матчах РПЛ девятнадцатилетний Батраков, доказывает, что готов играть! Да, в «Локомотиве», не в «Зените», но все равно является одним из лучших игроков чемпионата, постоянно доказывает, что здесь и сейчас он главный на поле, требует мяч, ведет игру, лезет в гущу событий! Мне кажется, именно этого и не хватает петербургским воспитанникам.

Козлов, например, в «Балтике» был лидером, а в «Краснодаре», ведущим борьбу за чемпионство, сидит на скамейке. Поверьте, ни Вендел, ни Клаудиньо, ни Барриос, ни любой другой футболист никому не уступит свое место на футбольном поле. Чтобы играть, ты должен быть не просто сильнее конкурента, в обязан сам атаковать, забивать, требовать мячи, чувствовать уверенность.

Поверьте, играть в футбол умеют многие воспитанники академии, однако ментально они не готовы сражаться за место в составе чемпиона России.

Возьмите пример «Барселоны», в составе которой выходят семнадцатилетние футболисты Кубарси и Ямаль 2007-го года рождения, Гави 2004-го, Касадо 2003-го – все воспитанники Ла Масии! Думаете, их кто-то что-то спрашивает?

Да, у «Барселоны» возникли финансовые проблемы, она отчасти вынуждена была ставить в состав молодежь. Но стала ли «Барса» от этого хуже?

Они 5:2 разносят «Реал»! Горят «Бенфике» 2:4, не получается, привозят, но закусываются и выигрывают 5:4!

Объясните мне, отдельно взятый Касадо настолько лучше играет футбол, чем наши Козлов или Вершинин? Нет, нет, проблема в голове! «Я хочу и должен быть здесь!» – вот каким должен быть главный посыл!

И пока в академии мы не начнем ментально готовить пацанов, ничего не получится. ЮФЛ, молодежное первенство – это все хорошо, но в РПЛ совершенно другие ценности! – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.