«Лион» отказался продать Шерки за 22,5 млн евро в «Боруссию». Французы хотят оставить атакующего полузащитника в команде
«Лион» не хочет расставаться с Райаном Шерки.
Французский клуб отклонил предложение о продаже 21-летнего атакующего полузащитника.
Немецкая команда была готова заплатить 22,5 миллиона евро за переход французского футболиста.
«Боруссия» все еще хочет приобрести Райана Шерки, но «Лион» не намерен расставаться с ним.
В нынешнем сезоне Шерки провел 16 матчей в Лиге 1, забив 3 мяча и сделав 4 результативные передачи.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Патрика Бергера
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