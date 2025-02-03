«Лион» отказался продать Шерки за 22,5 млн евро в «Боруссию». Французы хотят оставить атакующего полузащитника в команде

«Лион» не хочет расставаться с Райаном Шерки.

Французский клуб отклонил предложение о продаже 21-летнего атакующего полузащитника.

Немецкая команда была готова заплатить 22,5 миллиона евро за переход французского футболиста.

«Боруссия » все еще хочет приобрести Райана Шерки , но «Лион » не намерен расставаться с ним.

В нынешнем сезоне Шерки провел 16 матчей в Лиге 1, забив 3 мяча и сделав 4 результативные передачи.