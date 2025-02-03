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«Боруссия» арендовала защитника «Нордшелланда» Свенссона с правом выкупа

«Боруссия» арендовала защитника «Нордшелланда» Даниэля Свенссона.

Дортмундский клуб сообщил о заключении сделки.

Ранее Expressen писал, что датчане отдадут 22-летнего игрока в платную аренду с правом дальнейшего выкупа. 

Вчера Свенссон успешно прошел медицинское обследование. Левый защитник получит в немецком клубе номер 24.

В текущем сезоне чемпионата Дании шведский игрок провел 17 матчей и отдал 1 результативную передачу. Статистику Даниэля можно найти здесь

Фото: x.com/BVB

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Боруссии»
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