«Боруссия» арендовала защитника «Нордшелланда» Свенссона с правом выкупа
«Боруссия» арендовала защитника «Нордшелланда» Даниэля Свенссона.
Дортмундский клуб сообщил о заключении сделки.
Ранее Expressen писал, что датчане отдадут 22-летнего игрока в платную аренду с правом дальнейшего выкупа.
Вчера Свенссон успешно прошел медицинское обследование. Левый защитник получит в немецком клубе номер 24.
В текущем сезоне чемпионата Дании шведский игрок провел 17 матчей и отдал 1 результативную передачу. Статистику Даниэля можно найти здесь.
Фото: x.com/BVB
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Боруссии»
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