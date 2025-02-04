«Ренн» отдал Эстигора «Хоффенхайму» в аренду и подписал Аль-Тамари из «Монпелье» и Олаигбе из «Серкль Брюгге»
«Ренн» объявил о трех сделках.
Французский клуб отправил защитника Лео Эстигора, купленного летом у «Наполи» за 7 млн евро, в аренду в «Хоффенхайм».
В то же время «Ренн» приобрел вингера Муссу Аль-Тамари у «Монпелье» и нападающего Казима Олаигбе у «Серкль Брюгге».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ренна»
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