«Ренн» отдал Эстигора «Хоффенхайму» в аренду и подписал Аль-Тамари из «Монпелье» и Олаигбе из «Серкль Брюгге»

«Ренн» объявил о трех сделках.

Французский клуб отправил защитника Лео Эстигора, купленного летом у «Наполи» за 7 млн евро, в аренду в «Хоффенхайм».

В то же время «Ренн» приобрел вингера Муссу Аль-Тамари у «Монпелье» и нападающего Казима Олаигбе у «Серкль Брюгге».