«Ренн» за 15 млн евро с учетом бонусов купил защитника Руо у «Штутгарта». Контракт – до 2029 года

Антони Руо перешел в «Ренн» из «Штутгарта».

Французский клуб сообщил о переходе 23-летнего центрального защитника.

Договор с футболистом подписан до 2029 года. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро с учетом бонусов, об этом сообщает Get Football News France.

В нынешнем сезоне Антони Руо сыграл 18 матчей в Бундеслиге, забил 1, проводя на поле в среднем 67 минут.