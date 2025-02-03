«Ренн» за 15 млн евро с учетом бонусов купил защитника Руо у «Штутгарта». Контракт – до 2029 года
Антони Руо перешел в «Ренн» из «Штутгарта».
Французский клуб сообщил о переходе 23-летнего центрального защитника.
Договор с футболистом подписан до 2029 года. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро с учетом бонусов, об этом сообщает Get Football News France.
В нынешнем сезоне Антони Руо сыграл 18 матчей в Бундеслиге, забил 1, проводя на поле в среднем 67 минут.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Ренна»
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