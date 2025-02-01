«Марсель» купил Гуири у «Ренна» за 19 млн евро и бонусы

Амин Гуири перешел в «Марсель» из «Ренна».

По информации инсайдера Фабрицио Романо , сумма трансфера составила 19 миллионов евро плюс бонусы.

«Марсель » официально объявил о заключении контракта с Амином Гуири , 24-летний форвард уже прошел медосмотр и присоединился к команде.

В текущем сезоне нападающий провел 19 матчей в Лиге 1, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Подробная статистика Гуири – здесь .

Фото: om.fr