«Марсель» купил Гуири у «Ренна» за 19 млн евро и бонусы
Амин Гуири перешел в «Марсель» из «Ренна».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 19 миллионов евро плюс бонусы.
«Марсель» официально объявил о заключении контракта с Амином Гуири, 24-летний форвард уже прошел медосмотр и присоединился к команде.
В текущем сезоне нападающий провел 19 матчей в Лиге 1, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Подробная статистика Гуири – здесь.
Фото: om.fr
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Марселя»
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