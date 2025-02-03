Матеу Лаос о неудалении Ромеро за фол на Мбаппе: «Очень сложно понять. Это необъяснимо и уму непостижимо, Анчелотти безупречно высказался»

Антонио Матеу Лаос прокомментировал скандальный эпизод с фолом на Килиане Мбаппе.

Защитник «Эспаньола » Карлос Ромеро в подкате сзади сбил форварда «Реала» Килиана Мбаппе во время контратаки мадридцев. Главный судья Алехандро Муньис Руис показал испанцу желтую карточку.

«Этот эпизод было сложно понять. Очень сложно. ВАР существует для определенных целей, но после эпизода с Мбаппе даже сам Карлос Ромеро , пребывая в эйфории после гола, сказал: «Это был ужасный подкат».

Реакция игроков говорит о многом. Как только контратака закончилась, игроки мадридского «Реала » сошли с ума. Когда партнеры по команде чувствуют запах крови, они первыми сходят с ума.

Сложно понять, почему судья показал ему желтую карточку. Анчелотти безупречно высказался на пресс-конференции, это необъяснимо и уму непостижимо.

Я чувствую себя ужасно, потому что в течение 15 месяцев я предупреждал, что CTA (технический судейский комитет) зашел в тупик. Мы давно предупреждали, что профессиональный спорт, в котором работают 42 судьи с невероятными инструментами, оказывает медвежью услугу судьям других категорий, у которых гораздо меньше инструментов, и их жизнь усложняется, потому что никто не понимает, как судьи смотрят на футбол. Никто не понимает.

Несмотря на все сочувствие и любовь к [судейской] профессии, нам по-прежнему тяжело осознавать тот факт, что мы все еще не понимаем принимаемых ими решений», – сказал бывший арбитр.