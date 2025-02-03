Энрике скопировал празднование Ляказетта, добавив жест перерезания горла после победного гола «Лиону»: «Здесь они должны уважать нас. «Марсель» дома»
Луис Энрике поддразнил Александра Ляказетта празднованием гола «Лиону».
«Марсель» дома победил «Лион» (3:2) в 20-м туре Лиги 1.
На 72-й минуте матча Александр Ляказетт реализовал пенальти в пользу «Лиона», сравняв счет. Забитый гол французский нападающий отпраздновал, потирая руки, как будто в попытке согреться.
На 85-й минуте Луис Энрике забил победный гол за «Марсель». Отмечая гол, он повторил празднование Ляказетта, а затем несколько показал жест перерезания горла, высовывая при этом язык.
После матча у бразильского полузащитника спросили, было ли это его ответом на жест француза.
«Да, конечно. Здесь они должны уважать нас. Мы дома», – заявил Энрике.
Изображения: кадры из трансляции DAZN
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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