Энрике скопировал празднование Ляказетта, добавив жест перерезания горла после победного гола «Лиону»: «Здесь они должны уважать нас. «Марсель» дома»

Луис Энрике поддразнил Александра Ляказетта празднованием гола «Лиону».

«Марсель» дома победил «Лион » (3:2) в 20-м туре Лиги 1.

На 72-й минуте матча Александр Ляказетт реализовал пенальти в пользу «Лиона», сравняв счет. Забитый гол французский нападающий отпраздновал, потирая руки, как будто в попытке согреться.

На 85-й минуте Луис Энрике забил победный гол за «Марсель ». Отмечая гол, он повторил празднование Ляказетта, а затем несколько показал жест перерезания горла, высовывая при этом язык.

После матча у бразильского полузащитника спросили, было ли это его ответом на жест француза.

«Да, конечно. Здесь они должны уважать нас. Мы дома», – заявил Энрике.

Изображения: кадры из трансляции DAZN