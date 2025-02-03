Колосков о бюджете РФС: «При Дюкове вырос до 17 миллиардов рублей — такого еще не было. Средства распределяются и на программы развития футбола»

Вячеслав Колосков высказался о роли Александра Дюкова в РФС.

Накануне Дюкова единогласно переизбрали на пост президента РФС на 4-летний срок на безальтернативной основе.

«При Дюкове бюджет РФС вырос до 17 миллиардов рублей — такого еще никогда не было в истории нашего футбола. Причем средства эти распределяются не только на национальную сборную, как это было раньше, но и на различные программы развития футбола, региональные федерации, развитие женского футбола, футбола для инвалидов, пляжного футбола, футзала.

Многое делается для развития детско-юношеского направления, фантастическая помощь оказывается ветеранскому футболу. Лично я после развала СССР не видел таких масштабных вливаний в эти не самые заметные широкой публике направления», – сказал почетный президент РФС.