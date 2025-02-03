  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Колосков о бюджете РФС: «При Дюкове вырос до 17 миллиардов рублей — такого еще не было. Средства распределяются и на программы развития футбола»
5

Колосков о бюджете РФС: «При Дюкове вырос до 17 миллиардов рублей — такого еще не было. Средства распределяются и на программы развития футбола»

Вячеслав Колосков высказался о роли Александра Дюкова в РФС.

Накануне Дюкова единогласно переизбрали на пост президента РФС на 4-летний срок на безальтернативной основе.

«При Дюкове бюджет РФС вырос до 17 миллиардов рублей — такого еще никогда не было в истории нашего футбола. Причем средства эти распределяются не только на национальную сборную, как это было раньше, но и на различные программы развития футбола, региональные федерации, развитие женского футбола, футбола для инвалидов, пляжного футбола, футзала.

Многое делается для развития детско-юношеского направления, фантастическая помощь оказывается ветеранскому футболу. Лично я после развала СССР не видел таких масштабных вливаний в эти не самые заметные широкой публике направления», – сказал почетный президент РФС.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoРФС
logoАлександр Дюков
деньги
logoВячеслав Колосков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дюков об аресте Анохина по делу о взятке: «Это не имеет отношения к его деятельности в РФС. Дождемся результатов следствия»
82 февраля, 15:14
Дюков о переизбрании на пост президента РФС: «Увидел поддержку моей работы, согласился с предложением о выдвижении»
32 февраля, 14:22
Медведев о переизбрании Дюкова президентом РФС: «Положительное событие. Прекрасный менеджер»
92 февраля, 12:28
Рекомендуем
Главные новости
Палмер создал 32 голевых момента за 2 месяца – больше, чем любой игрок топ-5 лиг. У хавбека «Челси» 0 ассистов на этом отрезке
2323 минуты назад
«Локомотив» о штрафе Дзюбы: «Все субъекты футбола должны уважать друг к друга. Существуют нормы поведения и рамки приличия, преступать которые запрещено и наказуемо»
524 минуты назад
«Сантос» по просьбе Неймара ведет переговоры о переходе Паредеса. Они дружат со времен «ПСЖ»
1133 минуты назад
Невилл об «МЮ»: «Думал, с приходом Аморима все наладится, но стало намного хуже. Чем больше вы проигрываете, тем сложнее заставить игроков поверить в вашу идею»
3043 минуты назад
️️️️️️ «Ле-Ман» – «ПСЖ». Показываем бесплатно вместе с телеканалом «Старт». Стартуем в 23:10
46 минут назад
Роналду считает, что изменил футбол: «Особенно в плане восстановления. Я поменял взгляды многих футболистов»
2755 минут назад
У Соболева 3 гола в 5 товарищеских матчах за «Зенит». Форвард сравнял счет в матче с ЦСКА на 90-й минуте
47сегодня, 18:40
Winline Зимний Кубок РПЛ. «Зенит» обыграл ЦСКА по пенальти, «Краснодар» одолел «Динамо»
451сегодня, 18:31
«Зенит» подпишет Саласара в ближайшие дни. Хавбек присутствует на матче с ЦСКА
32сегодня, 18:27
«Зенит» предложит 30+8 млн евро за Уэсли. Продажа станет рекордной в бразильском футболе для правых защитников, если «Фламенго» согласится (Bolavip)
137сегодня, 18:17
Ко всем новостям
Последние новости
Файзуллаев заявил, что ЦСКА борется за чемпионство: «Два года назад преподнесли сюрприз и стали вторыми, хотя зимой были 5-6. Мы можем это сделать»
50 секунд назад
Семак о победе над ЦСКА: «Хороший спарринг. У «Зенита» не все получается, главное, все живы, нет повреждений. Смотрим, кто и как двигается, взаимодействует»
78 минут назад
Хенесс мечтает о Виртце в «Баварии»: «Если помимо Мусиалы будет и Флориан, тогда мы сможем спокойнее смотреть в будущее. Это игрок, за которым нам стоит следить»
8 минут назад
«Ле-Ман» – «ПСЖ». Сафонов в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:10, Спортс’’ покажет игру
19 минут назад
«Пари НН» арендовал форварда «Велес Сарсфилд» Весино на год с правом выкупа
23 минуты назадФото
«Аталанта» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
239 минут назад
Нигматуллин о возвращении Промеса в РПЛ: «У человека несколько уголовных дел, а он будет спокойно играть в футбол? Нет гарантий, что его снова не закроют»
241 минуту назад
Канисарес об ЛЧ: «Сити» далек от своего пика, но это гранд, способный провести выдающийся матч. Для «Реала» это противостояние – большой риск»
354 минуты назад
Анри о семейных трудностях Пепа: «Сложно руководить командой, когда ты ментально не в порядке из-за того, что происходит за пределами поля»
5сегодня, 18:29
«КНДР с нетерпением ждет возможности сыграть с Россией». Менеджер северокорейской сборной о возможном матче
11сегодня, 18:26
Рекомендуем