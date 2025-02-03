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Корнеев о Промесе: «Нужен «Спартаку» по‑футбольному, но возвращение в Россию – нереально. Квинси — пример точно не из лучших»

Игорь Корнеев высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в «Спартак».

«Промес — пример, конечно, точно не из лучших. Он плавает в своих речах, говорит непонятно о чем. Любит наши деньги? Деньги он точно любит, но игрок хороший. Возвращение в Россию все‑таки, мне кажется, нереальное событие.

Но по‑футбольному он нужен «Спартаку». В плане футбольных качеств Квинси игрок с большой буквы, который всегда делал большую разницу в «Спартаке». У него не было провалов, и всегда выступал очень ровно», — сказал бывший футболист ЦСКА.

«Я очень хочу». Промес отпраздновал гол ромбиком перед боссами «Спартака»: полно намеков на возвращение

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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