Чемпионат Италии. «Аталанта» сыграла 1:1 с «Торино», «Комо» уступил «Болонье»
В Серии А проходят матчи 23-го тура.
В пятницу «Парма» дома уступила «Лечче» (1:3).
В субботу «Аталанта» дома потеряла очки в матче с «Торино» (1:1).
В воскресенье «Милан» сыграет с «Интером» в миланском дерби, «Ювентус» примет «Эмполи», «Наполи» встретится с «Ромой» в гостях.
Завершится тур в понедельник матчем «Кальяри» – «Лацио».
23-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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