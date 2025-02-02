Чемпионат Италии. «Аталанта» сыграла 1:1 с «Торино», «Комо» уступил «Болонье»

В Серии А проходят матчи 23-го тура.

В пятницу «Парма » дома уступила «Лечче » (1:3).

В субботу «Аталанта » дома потеряла очки в матче с «Торино » (1:1).

В воскресенье «Милан » сыграет с «Интером» в миланском дерби, «Ювентус» примет «Эмполи», «Наполи» встретится с «Ромой» в гостях.

Завершится тур в понедельник матчем «Кальяри» – «Лацио».

Чемпионат Италии

23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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