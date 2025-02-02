Консейсау после 1:1 с «Интером»: «Времени не хватает. Ходят слухи о моем будущем, но я только приехал в «Милан». Багаж еще в машине – а меня уже отправляют обратно»
«Мы пытались прессинговать повыше в первом тайме, но все были на своей волне, поэтому оставалось пространство для контратак.
Мы готовились к этой игре немного иначе, нежели обычно. Мне нравится высокий прессинг, нравится не позволять сопернику выходить со своей половины с мячом. Мы забили после того, как Абрахам выиграл борьбу в верхней части поля. Над этим нужно работать. Отношение к делу было правильным, но есть над чем работать. Мы все согласны на этот счет.
В первом тайме мы могли сделать кое-что иначе, если говорить о способности и желании владеть мячом. Я понимаю обстановку и что бывают различные ситуации, но мы должны быть сильнее всего этого. Мы в «Милане», футболисты должны брать на себя ответственность за владение мячом и остановку соперников, за то, чтобы не позволять ему слишком часто доходить до наших ворот.
В прошлом у меня была команда с такими характеристиками. Действительно, времени не хватает. Ходят слухи о моем будущем, но я только приехал. Мой багаж все еще в машине, а пресса уже собирается отправить меня обратно», – сказал главный тренер «Милана» в эфире DAZN.
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