Консейсау после 1:1 с «Интером»: «Времени не хватает. Ходят слухи о моем будущем, но я только приехал в «Милан». Багаж еще в машине – а меня уже отправляют обратно»

Сержиу Консейсау подвел итоги игры с «Интером» (1:1) в Серии А.

«Мы пытались прессинговать повыше в первом тайме, но все были на своей волне, поэтому оставалось пространство для контратак.

Мы готовились к этой игре немного иначе, нежели обычно. Мне нравится высокий прессинг, нравится не позволять сопернику выходить со своей половины с мячом. Мы забили после того, как Абрахам выиграл борьбу в верхней части поля. Над этим нужно работать. Отношение к делу было правильным, но есть над чем работать. Мы все согласны на этот счет.

В первом тайме мы могли сделать кое-что иначе, если говорить о способности и желании владеть мячом. Я понимаю обстановку и что бывают различные ситуации, но мы должны быть сильнее всего этого. Мы в «Милане», футболисты должны брать на себя ответственность за владение мячом и остановку соперников, за то, чтобы не позволять ему слишком часто доходить до наших ворот.

В прошлом у меня была команда с такими характеристиками. Действительно, времени не хватает. Ходят слухи о моем будущем, но я только приехал. Мой багаж все еще в машине, а пресса уже собирается отправить меня обратно», – сказал главный тренер «Милана » в эфире DAZN.