Глава АПЛ Мастерс о проведении матчей за рубежом: «Это не входит в планы и не обсуждается. Мы добились международного развития другими способами»
Матчи АПЛ не планируется проводить за границей.
В прошлом месяце футбольные федерации Италии и Испании представили планы проведения матчей чемпионата в Австралии и США и запросили разрешения у ФИФА и УЕФА.
«Не думаю, что это как-то изменит позицию Премьер-лиги по этому вопросу, у нас нет никаких планов проводить матчи за рубежом. Это не входит в мои планы и не обсуждается нами.
Прежде всего, такого никогда не происходило. Для этого нужно много вещей.
Премьер-лига подумывала об этом более десяти лет назад, целью было международное развитие лиги. Мы смогли добиться этого другими способами – цифровыми технологиями, партнерами по вещанию, форматами вроде летней серии в США.
Необходимость, которая двигала этой идеей, исчезла», – сказал руководитель АПЛ.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?469 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
