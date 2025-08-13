Глава АПЛ Мастерс о проведении матчей за рубежом: «Это не входит в планы и не обсуждается. Мы добились международного развития другими способами»

Матчи АПЛ не планируется проводить за границей.

В прошлом месяце футбольные федерации Италии и Испании представили планы проведения матчей чемпионата в Австралии и США и запросили разрешения у ФИФА и УЕФА.

«Не думаю, что это как-то изменит позицию Премьер-лиги по этому вопросу, у нас нет никаких планов проводить матчи за рубежом. Это не входит в мои планы и не обсуждается нами.

Прежде всего, такого никогда не происходило. Для этого нужно много вещей.

Премьер-лига подумывала об этом более десяти лет назад, целью было международное развитие лиги. Мы смогли добиться этого другими способами – цифровыми технологиями, партнерами по вещанию, форматами вроде летней серии в США.

Необходимость, которая двигала этой идеей, исчезла», – сказал руководитель АПЛ .