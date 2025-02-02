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  • Индзаги про 1:1 с «Миланом»: «Интер» был великолепен и справился со всем, кроме невезения: три штанги, три отмененных гола, неназначенный пенальти. Но и соперник сыграл прекрасно»
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Индзаги про 1:1 с «Миланом»: «Интер» был великолепен и справился со всем, кроме невезения: три штанги, три отмененных гола, неназначенный пенальти. Но и соперник сыграл прекрасно»

Симоне Индзаги доволен игрой «Интера» против «Милана» (1:1).

«Парни были великолепны, они справились со всем, кроме невезения: три штанги, три отмененных гола, то, что сенсационным образом не был назначен пенальти за фол на Маркусе Тюраме (форвард «Интера» упал на краю штрафной после того, как его ногу зацепил Страхиня Павлович – Спортс”). Я пересмотрел этот эпизод.

Но следует поздравить с прекрасной игрой и «Милан». Это хорошая команда, действующая интенсивно, против нее всегда сложно играть.

Мы провели 17-й матч за два месяца, и я поздравил ребят. Мы всегда хотим побеждать и не позволили себе опустить руки из-за неудач в этой игре.

Мы очень хорошо сыграли во втором тайме и заслуживали большего, но давайте не забывать, что мы встречались с очень хорошим соперником», – сказал в эфире Sky Sport Italia главный тренер «Интера».

Миланское дерби обслуживала судейская бригада Даниэле Киффи.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FC Inter News
logoИнтер
logoМаркус Тюрам
logoСимоне Индзаги
Даниэле Киффи
logoСтрахиня Павлович
logoМилан
logoсерия А Италия
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