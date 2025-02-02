У «Милана» 2 победы над «Интером» и ничья после ухода Пиоли. При Стефано было 6 поражений подряд – антирекордная серия
«Милан» не проигрывает «Интеру» после ухода Стефано Пиоли.
Сегодня «россонери» под руководством Сержиу Консейсау разделили очки с «нерадзурри» (1:1) в Серии А. 6 января они победили в дерби со счетом 3:2 в финале Суперкубка Италии.
Также «Милан» обыграл «Интер» (2:1) при Паулу Фонсеке 22 сентября – это единственное поражение команды Симоне Индзаги в текущем чемпионате.
До этого сезона красно-черные проиграли шесть дерби подряд – это было повторением антирекордной серии. Команду на том отрезке тренировал Стефано Пиоли.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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