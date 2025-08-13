«Милан» закрыл сделку по Атекаме. «Янг Бойз» получат 10 млн евро и 10% от перепродажи. Медосмотр защитника – завтра
«Милан» закрыл сделку с «Янг Бойз» по Закари Атекаме.
Ранее сообщалось, что защитник подпишет четырехлетний контракт с миланцами опцией продления еще на один год: ему полагается примерно 1 млн евро за сезон.
Утверждалось, что клубы достигли полной договоренности о сделке за 9 млн евро, включая бонусы.
Однако теперь ожидается, что общая стоимость сделки составит 10 млн евро. Кроме того, «Янг Бойз» получат 10% от будущей продажи, пишет Football Italia.
Завтра утром 20-летний футболист должен прибыть в Милан для прохождения медосмотра.
Со статистикой правого защитника можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
