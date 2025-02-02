«Интер» 18 матчей не проигрывает в Серии А – с сентября. Миланцы идут 2-ми, отставая от «Наполи» на 2 очка

«Интер» продлил серию без поражений в чемпионате Италии до 18 матчей.

Команда Симоне Индзаги вырвала ничью в конце игры с «Миланом » (1:1) в 23-м туре.

В последний раз «нерадзурри» проигрывали в Серии А как раз в дерби – это произошло 22 сентября. С тех пор – 13 побед и 5 ничьих.

9 февраля «Интер » примет «Фиорентину». На данный момент он идет на втором месте, отставая от «Наполи» на 2 очка.