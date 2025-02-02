«Интер» 18 матчей не проигрывает в Серии А – с сентября. Миланцы идут 2-ми, отставая от «Наполи» на 2 очка
«Интер» продлил серию без поражений в чемпионате Италии до 18 матчей.
Команда Симоне Индзаги вырвала ничью в конце игры с «Миланом» (1:1) в 23-м туре.
В последний раз «нерадзурри» проигрывали в Серии А как раз в дерби – это произошло 22 сентября. С тех пор – 13 побед и 5 ничьих.
9 февраля «Интер» примет «Фиорентину». На данный момент он идет на втором месте, отставая от «Наполи» на 2 очка.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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