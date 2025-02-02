Фанаты «Арсенала» пели Гвардиоле: «Тебя уволят поутру»

Фанаты «Арсенала» скандировали про отставку Пепа Гвардиолы.

Сегодня «канониры» разгромили «Манчестер Сити» на «Эмирейтс» (5:1) в матче 24-го тура АПЛ .

В конце второго тайма болельщики «Арсенала » скандировали в адрес главного тренера «Манчестер Сити »: «Тебя уволят поутру!»

Напомним, что ранее в сезоне фанаты «Ливерпуля» пели Гвардиоле «Утром тебя уволят» на матче на «Энфилде» (2:0). До этого такую же кричалку в адрес испанца скандировали болельщики «Тоттенхэма» и «Брайтона» .